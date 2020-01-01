МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма, вступают в силу с 1 января 2020 года, такое решение было принято Евразийской экономической комиссией.

Новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. В 2018 году порог беспошлинной интернет-торговли составлял 1000 евро, в 2015 году был снижен до 500 евро, а ставка пошлины составляла 20%.

Однако с 2020 года изменятся правила взимания пошлин, пояснял ранее первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Если раньше пошлина считалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определен порог 200 евро (31 килограмм) за одну посылку, отмечал Силуанов.

Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро, разъясняла ранее Федеральная таможенная служба России. При превышении в части веса, например, если вес посылки составит 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с 4 килограммов) и составит 8 евро.

Как отмечали в ФТС, за таможенным органом остается право определять предназначение пересылаемых в международных посылках и доставляемых экспресс-перевозчиками товаров. Если принято решение о том, что такие товары не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций, установленный для участников ВЭД, предупреждала служба.