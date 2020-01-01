МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличиваются на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно выросли на 4,07% и теперь составляют 435 рублей за литр.

Акциз для спиртосодержащей продукции увеличился на 30% — до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху выросли на 4,76% — до 22 рублей за литр.

Размер ставок для пива и пивных напитков с долей содержания этилового спирта от 0,5% до 8,6% также составит в 2020 году 22 рубля за литр, увеличившись на 4,76% по сравнению с прошлым годом. Ставки акцизов на пиво и напитки на его основе крепче 8,6% выросли на 5,13% и установлены в 2020 году на уровне 41 рубль за литр.