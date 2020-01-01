МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ставки акцизов на табак в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2020 году повысилась на 4% и составила 1,966 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,671 тысячи рублей за тысячу штук.

С 1 января на 4% выросла ставка акциза на трубочный, курительный, кальянный, жевательный, сосательный, нюхательный табак, она достигла 3,172 тысячи рублей за килограмм.

Ставка акциза для сигар повысилась на 3,86% (215 рублей за 1 штуку), для сигарилл, биди и кретек — на 3,98% (3,055 тысячи рублей за тысячу штук), для нагревательного табака — на 3,99% (6,04 тысячи рублей за килограмм), для электронных систем доставки никотина — на 4,17% (50 рублей за штуку), для жидкостей к данным системам — на 8,33% (13 рублей за миллилитр).

В этом году увеличение ставок акцизов внесет относительно небольшой вклад в рост стоимости табачной продукции, рассказал РИА Новости руководитель отраслевого информационного агентства "Русский табак" Максим Королев.

"Что касается сигарет, повышение ставок акциза в разумных пределах — около 4% — это намного более щадящий режим, чем в прошлые годы, когда (показатель — ред.) повышали до 40% за один раз. На фоне других причин для повышения цен это влияние будет не очень большим", — сказал он.

Среди других причин подорожания сигарет в новом году Королев назвал запуск цифровой маркировки и "большие налоговый претензии к табачной индустрии" в 2019 году. "Поэтому цены вырастут значительно, уж никак не меньше роста по 25% в год, который мы наблюдали последние 3-4 года по Росстату. Я думаю, что можно прогнозировать как минимум такое же повышение. Может быть, и больше, если появятся какие-то новые причины", — заявил Королев.

Следующее повышение ставок на табачную продукцию произойдет с 1 января 2021 года.