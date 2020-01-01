МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ввоз гражданских самолетов в РФ с 2020 года остается свободным от НДС. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина вступил в силу 1 января.

Документ также освобождает от НДС импорт авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в РФ.

Режим временного ввоза в РФ иностранных самолетов, при котором они не облагаются НДС, был введен с 2010 года по 2020 год. Власти приняли решение продлить его и дальше.

Однако теперь законом предусматривается, что освобождение от НДС ввоза в Россию самолетов будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре только до 1 января 2023 года.

Следовательно, после этого срока регистрация в российском реестре станет обязательна для освобождения от НДС.

Эти изменения направлены на расширение авиапарка гражданских самолетов с российской регистрацией. На сегодняшний день практически все иностранные самолеты, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. Вопрос их перевода в российскую юрисдикцию давно ставился на правительственном уровне.

Начальник отдела поддержания летной годности иностранных воздушных судов Росавиации Артем Даниленко в марте сообщал, что РФ недополучает 3,2 миллиарда рублей в год из-за регистрации самолетов в иностранных реестрах.