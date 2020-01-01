МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Грузовые тарифы РЖД с января 2020 года индексируются на 3,5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Индексация грузотарифа РЖД утверждена с 2019 по 2025 год по принципу потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. ФАС в преддверии каждого нового года утверждает на правлении итоговый размер индексации грузотарифа на следующий год, исходя из указанных параметров.

Рост грузотарифа на 2021 год планируется в размере 3,7%, в 2022 году – 3,6%, в 2023 году – 3,8%, в 2024 и 2025 годах – по 3,9%. Регулятор отмечал, что совокупный эффект для экономики от корректировки тарифов на сниженную инфляцию за период до 2025 года составил минус 41 миллиард рублей.

РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях давать надбавки и скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Предельные планки скидки и надбавки менялись. Верхняя граница скидки в настоящее время составляет 50%, надбавка — обнулена. В частности, монополия на 2020 года продлила целый ряд скидок к тарифам на разные грузы. При этом в прейскурант с 2019 года до 2025 года введена экспортная надбавка к тарифу 8% на все грузы за исключением нефтепродуктов, алюминия и энергетических газов. ФАС осенью сообщала, что получила предложения РЖД по отмене льготного тарифа на экспорт алюминия и сырья для его производства.

Компания такое предложение объясняла тем, что льгота была введена, как некая мера поддержки алюминиевой промышленности, в том числе из-за санкций, а сейчас ситуация изменилась. Замгендиректора РЖД Алексей Шило в конце октября отмечал, что компания при отмене экспортной тарифной льготы может дать скидку на перевозку алюминия при гарантированных объемах. Представитель ФАС не стал комментировать РИА Новости в конце декабря, сохранен ли льготный тарифный коэффициент для алюминия или нет. Однако никаких приказов, отменяющих его, регулятор не публиковал.

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная — это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная — часть РЖД, которую устанавливает ФАС.