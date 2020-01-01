МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Масштабные поправки к закону "О рынке ценных бумаг", вступившие в силу 1 января 2020 года, корректируют сам закон и другие законодательные акты в сфере правового регулирования эмиссии ценных бумаг.

Так, теперь эмитент и регистратор будут нести солидарную ответственность за убытки инвесторов и акционеров в случае нарушения требований законодательства при регистрации выпуска акций. А в случае неоднократных нарушений в течение года со стороны регистратора ЦБ РФ сможет аннулировать его лицензию.

Кроме того, поправки добавляют счета эскроу-агентов к видам лицевых счетов (счетов депо), которые открывают депозитарии и держатели реестра для учета прав на ценные бумаги.

Прописаны случаи, в которых ценные бумаги могут допускаться к организованным торгам в процессе их размещения путем открытой подписки, а также представление интересов владельцев облигаций депозитарием, который ведет централизованный учет прав на такие бумаги, и подтверждение регистрации выпуска ценных бумаг и документов, связанных с эмиссией.

Введены новые статьи, определяющие, в частности, особенности конвертируемых ценных бумаг и облигаций без определения срока погашения. Прописаны и особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций.