МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Все сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) в России с 1 января должны присоединиться к одной из существующих саморегулируемых организаций.

Неисполнение СКПК этой обязанности является основанием для ликвидации таких СКПК в судебном порядке по требованию Банка России. По данным ЦБ, на конец декабря доля участия действующих СКПК в саморегулируемых организациях превышает 80%.

В настоящее время на рынке действует максимально возможное количество саморегулируемых организаций — 24 организации. Информация о последних двух была внесена ЦБ в реестр 26 декабря.

Саморегулируемые организации должны будут разработать базовые стандарты, которые станут обязательными для всех работающими на рынке СКПК. При этом базовые стандарты являются гибким механизмом регулирования деятельности участников рынка, максимально отвечая их интересам и обеспечивая пресечение недобросовестных практик, указывали ранее в Банке России.

Со вступлением в силу данного требования саморегулируемые организации берут на себя контроль за соблюдением своими членами профильного законодательства и базовых стандартов, а ЦБ будет осуществлять надзор за деятельностью самой саморегулируемой организации.