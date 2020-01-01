МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Краудфандинговые платформы, оказывающие услуги по привлечению инвестиций, с 1 января должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который будет вести Банк России, соответствующий закон был принят в июле 2019 года.

Краудфандинг — один из способов привлечения денежных средств, ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод привлечения финансирования используют стартапы, а также представители малого и среднего бизнеса.

До принятия закона правовой статус краудфандинга в России не был определен. Как ожидается, новый закон сможет ликвидировать имевшиеся до сих пробелы в регулировании, "почистит" рынок от мелких игроков, которые не имеют стабильного финансового положения, а также защитит инвесторов и их интересы.

Согласно закону, индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год. Исключения составляют публичные акционерные общества (ПАО), привлекающие средства путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). Физлица (кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также приобретающих УЦП по договорам с ПАО) смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено.

Услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ (ОПИ), который ведет Банк России. ОПИ должны иметь размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. Операторы включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также должны будут передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию.

При этом для краудфандинговых площадок, которые начали работать до принятия закона, предусмотрен переходный период: до 1 июля они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.