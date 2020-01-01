МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Балльная система локализации производства сельскохозяйственных тракторов, утвержденная правительством России, вступает в силу с 1 января, следует из постановления кабмина.

Так, постановлением 1339 вносятся изменения в постановление 719, которое регламентирует порядок локализации производства промпродукции в РФ, в частности, приложения к нему дополнятся позицией "Тракторы для сельского хозяйства прочие". При этом у предприятия-резидента ЕАЭС должны быть права на конструкторскую и технологическую документацию на трактор с возможностью внесения изменений в нее, а также сервисный центр, который может ремонтировать и обслуживать технику.

Согласно документу, при использовании компонентов (кабина, двигатель, передний мост, задний мост, коробка передач и несущая рама) у производителя должен быть акт экспертизы Торгово-промышленной палаты с указанием количества набранных баллов за осуществление технологических операций на территории России и использование компонентов, произведенных на территории страны.

Производитель может набрать максимум 18 баллов за локализацию кабины, 28 баллов — за двигатель, 13 баллов — за передний мост, 13-16 баллов — за задний мост, 43-45 баллов — за коробку передач, 10-12 баллов — за ходовую часть, 10 баллов за — локализацию несущей рамы, 6 баллов — за систему охлаждения двигателя, столько же — за топливные и гидравлические баки, 4 балла — за локализацию системы подачи воздуха в двигатель, 6 баллов — за систему отопления и кондиционирования, 19 баллов — за гидравлическую систему, 3 балла — за тягово-сцепное-устройство, 6 баллов — за карданные передачи, столько же — за рулевое управление, 8 баллов — за раздаточную коробку, 22 балла — за электронные системы, 8 баллов — за элементы экстерьера и 1 балл — за производство балластных грузов.

Учет инвестиций в НИОКР будет вестись, исходя из 2 баллов за каждые 0,1% от объема выручки, которые направлены на эти цели. Вместе с тем, из перечисленного объема баллов, который в совокупности формирует 100% локализации, для участия в программе повышения конкурентоспособности (льготное экспортное финансирование, постановление 191 — ред.), предприятию необходимо набрать 25% с 1 января 2020 года, 30% — с 2022 года и 35% — с 2024 года, отмечается в постановлении.

Для получения господдержки на транспортировку продукции компании нужно набрать 30% с 1 января 2020 года, 35% — с 2022 и 40% — с 2024 года, а для участия техники в госзакупках 45% — с 2020 года, 55% — с 2021, 65% — с 2022, 70% — с 2023, 75% — с 2024 и 80% — с 2025 года.