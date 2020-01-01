МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.

Ранее владельцы освобождались от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если они владели им более пяти лет. Исключение составляла недвижимость, полученная в собственность по договору дарения и наследования от близких родственников или в результате приватизации.

Поправки были подготовлены правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Теперь граждане, у которых жилье единственное, смогут продавать его без уплаты 13% подоходного налога уже через три года владения, а не через пять лет.

Предполагается, что благодаря сокращению предельного срока владения жильем с пяти до трех лет граждане смогут быстрее, чем раньше, улучшать свои жилищные условия. Также это позволит закрыть возможность уходить в серые схемы при сделках между физическими лицами.