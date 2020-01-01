БРЮССЕЛЬ, 1 янв — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) отпразднует 25 годовщину своего существования 1 января 2020 года, за время своей работы ВТО стремилась способствовать либерализации глобальной торговли и разрешению множества торговых споров, однако в прошлом году она столкнулась с серьезной проблемой – из-за позиции США перестал функционировать орган по рассмотрению апелляций, и это на фоне продолжающихся торговых войн.

Грозит ли организации еще более существенный кризис, возможно ли ослабление ее роли в глобальной торговле, а также как будет решен вопрос с рассмотрением апелляций в ближайшем будущем и как долго будет сохраняться эта проблема – пока точно сказать трудно.

Организация была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 160 стран, на которые приходится порядка 98% мировой торговли. Чтобы войти в ВТО, правительство страны должно, в частности, привести экономическую и торговую политику в соответствие с определенными правилами организации.

ВТО управляет глобальной системой торговых правил, является площадкой для ведения переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры между своими членами. Все основные решения принимаются правительствами стран-членов ВТО: либо министрами, которые обычно встречаются минимум раз в два года, либо их послами или делегатами, которые регулярно видятся в Женеве, где расположена штаб-квартира организации. Торговые споры рассматривают группы арбитров ВТО.

"Создание ВТО придало существенный импульс мировой экономике и помогло смягчить последствия и влияние кризисных процессов в экономике в конце 90-х и конце нулевых", — считает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

По его словам, за 25 лет существования организации объем мирового товарооборота (импорт плюс экспорт) вырос в 3,5 раза, а мировой ВВП увеличился в 2,7 раза. При этом отношение объема мирового внешнеторгового оборота к мировому ВВП существенно выросло и достигло 45% против 32% в 1995 году, отметил эксперт.

"ВТО решает важные задачи по либерализации торговли и торговой политики государств-участников, это очень значимо с учетом глобализации хозяйственных процессов и стремления ряда государств, включая США, вводить тарифные ограничения и развязывать торговые войны", — сказал в свою очередь старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

ВТО предпринимает меры для обуздания торговых войн, но часто они оказываются не слишком эффективными и не могут сильно повлиять на политику США, добавил он. Тем не менее у стран есть возможность обращаться в суд ВТО для защиты своих интересов. Однако и тут возникла проблема из-за позиции Соединенных Штатов.

СУД БЕЗ АПЕЛЛЯЦИЙ

Страны-члены ВТО могут решать торговые споры внутри организации, к примеру, если одно государство повысило пошлины на импорт продукции, а другая страна считает это несправедливым. Стороны могут договориться мирно — посредством специальных консультаций. Если этого не происходит, то дело может быть передано в орган по разрешению споров ВТО — группе арбитров организации, которые вынесут решение на основе правил ВТО. Если это решение не удовлетворит стороны, они могут обратиться в апелляционный орган, который, по сути, является Верховным судом ВТО.

Этот орган, в частности, может разрешить пострадавшей стране ввести торговые ограничения на импорт. К примеру, не так давно ВТО разрешила США ввести ограничения на поставки из ЕС объемом в несколько миллиардов долларов.

Однако с 11 декабря апелляционный орган ВТО приостановил свою работу из-за позиции Соединенных Штатов. Следовательно, рассмотрение новых апелляций невозможно в течение неопределенного периода времени. Эксперты ING отмечали, что это коснется всех споров, возникших в 2018 и 2019 годах. А эти диспуты относятся и к немаловажной ныне проблеме для глобальной торговли и экономики – торговых войн. К примеру, США вводили новые пошлины в отношении импорта из других стран, среди которых и Евросоюз, и Китай, и Россия, на что следовали и ответные торговые ограничения затронутых стран, а также подача исков в орган по разрешению споров ВТО.

Апелляционный орган перестал работать, потому что Соединенные Штаты блокировали выбор его новых заседателей. К 11 декабря в этом органе стало недостаточно судей, и он потерял возможность рассматривать новые дела.

Нынешние и предыдущие американские правительства были обеспокоены тем, что процесс урегулирования споров в ВТО отнимает слишком много власти у стран-членов ВТО и их правительств. В частности, они утверждали, что апелляционный орган меняет правила игры, интерпретируя соглашения ВТО и национальные законы, отмечали в ING. США также жаловались, что этот орган не придерживается своего 90-дневного дедлайна для разрешения споров.

При этом ряд других членов ВТО предложили реформы, направленные на решение вопросов США. Их целью было уточнить и сузить мандат апелляционного органа, увеличить количество судей и время их работы. Тем не менее, различные предложения были отклонены, и апелляционный процесс теперь, по сути, практически заморожен, и в ВТО ищут пути разблокировки ситуации. Когда это произойдет и в какой форме – остается до конца неясным.

Кризис в работе этого органа является серьезной проблемой для международной системы торговли, заявили в Еврокомиссии.

Кроме того, это повышает риск двусторонних торговых войн, отмечали в ING. Потому что страны, которые не согласны с решениями арбитров ВТО, могут просто игнорировать их и продолжать действовать, как и прежде. Это также может способствовать возникновению новой нормы, когда несоблюдение решений арбитров ВТО становится правилом, а не исключением.

РОССИЯ И ВТО

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее говорил, что заморозка работы апелляционного органа ВТО вызывает очень большое сожаление. По его словам, РФ в последнее время выигрывает все больше и больше дел в ВТО и отстаивает свои права в этой организации. В связи со сложившейся ситуацией, ряд дел может "зависнуть", отмечал Орешкин.

РФ присоединилась к организации в августе 2012 года, с тех пор она участвовала в целом ряде торговых разбирательств.

"Для России, экспортеры которой часто являются низкозатратными высокоэффективными производителями, например, предприятия сталелитейной и химической промышленности, участие РФ в ВТО теоретически позволяет увеличивать поставки на международные рынки, но на практике это оказывалось не совсем так, так как несмотря на участие в ВТО ряд стран вводили тарифные и нетарифные ограничения", — отметил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако остановкой работы апелляционного органа проблемы ВТО не исчерпываются. В Еврокомиссии ранее отмечали, что кризис в организации намного сильнее, и связан он с ее реформированием и модернизацией.

"ВТО серьезно нуждается в реформе. Я не думаю, что она вот-вот рухнет, но если ничего не произойдет в ближайшие годы, она будет все более и более ослабевать и станет нерелевантной… мы должны сделать так, чтобы вся организация работала с насущными вопросами", — отмечала прежний еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

По ее словам, необходима "основательная и достаточно радикальная реформа" ВТО, чтобы эта организация оставалась значимой для мировой торговли. Однако этого нельзя будет сделать в один момент, подчеркнула она.

Работа по реформированию различных сфер деятельности ВТО уже идет, однако пока говорить о сроках завершения этого процесса сложно.

Президент США Дональд Трамп в июле 2019 года дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования ВТО в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся. Затем в августе он заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется".

Эксперты тогда отмечали, что США вряд ли покинут организацию, тем не менее, если это теоретически случится, последствия для глобальной торговли могут быть неприятными.

"Выход США из ВТО способен сильно ослабить организацию, с учетом важного значения этой страны в мировой экономике и торговле, но, возможно, действия США обусловлены исключительно политикой нынешней администрации, после ухода Трампа из Белого Дома США, скорее всего, вернутся к активному взаимодействию с другими странами в рамках ВТО, так как разумной долгосрочной альтернативы либерализации мировой торговли нет, это отвечает интересам глобальной экономики. Поэтому, на наш взгляд, со временем роль ВТО в мире будет расти", — отметил Суверов из "БКС Премьер".