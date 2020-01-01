МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу известного скульптора и художника Зураба Церетели на решение, которым с него по иску столичного департамента городского имущества было взыскано около 29 миллионов рублей неустойки.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 30 декабря, она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Столичный арбитражный суд в ноябре удовлетворил иск частично – департамент требовал от ответчика около 58 миллионов рублей.

Спор возник из-за долга Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО "22 Электромеханический завод" по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли.

Изначально в своем иске, поданном в июле, департамент требовал взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели более 55 миллионов рублей — долг по арендной плате со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года (21,6 миллиона рублей), а также пени со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг, но задолженность по неустойке пересчитали, и она составила почти 69 миллионов рублей.

В дальнейшем представитель ответчика попросил суд исключить из расчета истца 5 миллионов рублей долга за период до третьего квартала 2014 года в связи с пропуском исковой давности, а оставшуюся часть неустойки снизить, исходя из принципов справедливости и соразмерности. По словам юриста, запрашиваемая истцом сумма соответствует предоставлению денежных средств под 73% годовых. В своем контррасчете ответчик попросил снизить пени до 9 миллионов рублей.

Суд в решении указал, что "считает сумму 28 968 186 руб. 72 коп. справедливой, достаточной и соразмерной, принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника, при этом судом учтено, что сумма договорного штрафа, установленный сторонами в договоре, является чрезмерно высокой".