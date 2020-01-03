МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% — до 68,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель.

При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.