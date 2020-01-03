МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Россияне в 2019 году больше всего использовали кредитные карты для походов в супермаркеты, а также для оплаты одежды, обуви, спорттоваров и товаров для дома и ремонта, говорится в исследовании "ОТП банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Как и годом ранее, самая большая статья расходов по кредитным картам — это "покупки в супермаркетах" (39,9%), при этом в 2019 году доля трат в этой категории сократилась почти на 2%", — сказано в исследовании.

Отмечается, что второе место в структуре покупок приходится на категорию "одежда, обувь и спорттовары", а третье — на категорию "дом и ремонт". Пятерку лидеров среди категорий, на покупки в которых россияне чаще всего использовали кредитные карты, замыкают категории "автомобили" и "красота и здоровье". Траты во всех вышеуказанных категориях покупок, за исключением в сфере красоты и здоровья, сокращались, подчеркивают аналитики.

Эксперты поясняют, что это произошло за счет роста трат в других категориях, менее популярных в 2018 году. Например, в общей структуре на 14,8% выросли траты в ресторанах. "Мы это связываем с увеличением частоты посещений заведений быстрого питания, косвенно об этом свидетельствует снижение среднего чека до 465 рублей с 490 рублей годом ранее", — указывают они, добавляя, что среднее количество операций в месяц в этой категории выросло с 2,9 до 3,2 транзакций.

Также выросла на 5,1% доля трат по кредитной карте на покупки в категории "путешествия", на 18,9% — в категории ЖКХ, на 32,5% — в категории игрушек и на 7,3% — в категории "AliExpress".

Кроме того, заметными в 2019 году оказались колебания в категории "транспорт", в частности, покупки стали совершаться на 30% чаще, в результате траты выросли на 16,1%. Как подчеркивают аналитики, на этом сказались, в том числе, инфраструктурные изменения, вводимые городскими властями, облегчающие процессы оплаты и, по сути, популяризирующие безналичную оплату проезда на общественном транспорте.