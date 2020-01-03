МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Безработица в Германии в декабре сохранилась на уровне ноября в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Показатель держится на этой отметке уже восемь месяцев подряд.

При этом число безработных в Германии в декабре увеличилось на 8 тысяч по сравнению с ноябрем и составило 2,279 миллиона человек.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в декабре увеличился до 4,9% с ноябрьского показателя в 4,8%, а число безработных увеличилось до 2,23 миллиона с 2,18 миллиона человек.