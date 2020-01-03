МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее требования к деятельности промышленных технопарков, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлены требования к параметрам промышленной, технологической и транспортной инфраструктур промышленных технопарков и особенности деятельности управляющих компаний в целях применения к ним механизмов государственной поддержки из федерального или региональных бюджетов", — говорится в тексте справки к документу.

Отмечается, что требованиями предусмотрены две категории промышленных технопарков – "создаваемый промышленный технопарк" и "действующий промышленный технопарк". Разделение позволит применять механизмы господдержки деятельности промышленных технопарков как на этапе создания проектов промышленной, технологической и транспортной инфраструктур, так и на этапе их промышленной эксплуатации и дальнейшего развития промышленного технопарка.

Также установлено, что управляющая компания технопарка обязана проходить подтверждение соответствия требованиям каждые 5 лет, если она намерена получить господдержку для стимулирования деятельности в сфере промышленности. Проверку на соответствие установленным требованиям будет проводить Минпромторг.