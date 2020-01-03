МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Количество корпоративных дефолтов в мире в 2019 году увеличилось до 117, что стало вторым крупнейшим таким показателем с 2009 года, сообщает международное рейтинговое агентство S&P.

В 2018 году число компаний, оказавшихся в состоянии дефолта, составило 82, что было минимумом с 2014 года.

"Количество корпоративных дефолтов в 2019 году достигло 117, что на 43% больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 82. Число дефолтов стало вторым крупнейшим после дефолтов 2009 года", — пишет агентство.

В релизе отмечается, что среди компаний, оказавшихся в состоянии дефолта, насчитывается 20 нефтегазовых предприятий и 16 компаний ресторанного бизнеса. В США, по данным агентства, в состоянии дефолта оказались 77 компаний.