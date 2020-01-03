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МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре уменьшился до 47,2% с ноябрьских 48,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 49%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в декабре снизился до 45,1% с уровня ноября в 46,6%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.