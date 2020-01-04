МИНСК, 4 янв — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ожидает прироста ВВП страны в первом квартале 2020 года на уровне 0,7%, говорится в постановлении Совета министров, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами утвердил в качестве прогноза на 2020 год достижение роста ВВП Белоруссии на 2,8%, инфляцию — в размере не более 5%.

Постановлением правительства, в частности, утверждены ежеквартальные задачи по приросту экономики. Так, по итогам первого квартала ВВП страны должен вырасти на 0,7%, первого полугодия – на 1,6%, в январе-сентябре – на 2,2%, а по итогам года — на 2,8%.

Согласно постановлению, инфляция в первом квартале (март 2020 года к декабрю 2019 года) должна составить не более 2,5%, за январь-июнь – 3,2%, за девять месяцев – 3,6%, по итогам года (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) – 5%.

Кроме того, белорусский экспорт товаров и услуг в первом квартале должен вырасти на 0,5%, в первом полугодии – на 2,2%, в январе-сентябре — 2,8%, по итогам года – на 3,6%.

Прямые иностранные инвестиции в первом квартале должны составить 675 миллионов долларов, по итогам первого полугодия — 885 миллионов долларов, за девять месяцев — 1,23 миллиарда долларов, по итогам года — 1,7 миллиарда долларов.

ВВП Белоруссии в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция в Белоруссии за январь-ноябрь составила 4,2%. Указом президента был предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4% и поставлена задача удержания инфляции на уровне не более 5%.