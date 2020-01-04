МИНСК, 4 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщило в субботу госагентство Белта.

Должность министра экономики стала вакантной в республике в конце ноября 2019 года, после того, как Лукашенко принял решение назначить занимавшего ее Дмитрия Крутого первым вице-премьером республики.

"Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики", — сообщило агентство.

В свою очередь новый глава ведомства выступил за поиск альтернативных источников сырья в стране.

При назначении Лукашенко отметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы. "То, что Дмитрию Николаевичу (Крутому – ред.) будет комфортно (работать – ред.), — это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке администрации президента", — сказал президент.

Он также обратил внимание, что должность министра экономики – "не просто центральная в правительстве". По словам Лукашенко, необходимо организовать работу ведомства таким образом, чтобы "было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный".

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области республики. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, в 1994 году — аспирантуру в этом же вузе. С января 2017-го — замминистра экономики Белоруссии, с ноября 2018-го — первый замглавы Минэкономики. Кандидат технических наук, доцент.