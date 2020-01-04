МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Правительство России выделит 9,8 миллиарда рублей для увеличения спроса на российскую промышленную продукцию за счёт предоставления лизингополучателю льготных условий, сообщается на сайте кабмина.

Сообщается, что в целях обеспечения потребности промышленных предприятий в модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции.

Механизм господдержки будет доступен для широкого круга потребителей. В частности, установлена публичная процедура равного доступа для участия в квалификационном отборе, а также к заключению соглашений о предоставлении субсидий и распределению объёма субсидий между получателями. В качестве показателя результативности их использования определён объём переданной в лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки.

"Господдержка позволит увеличить спрос на российскую промышленную продукцию за счёт предоставления лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию. В федеральном бюджете на 2020 год на финансирование такой господдержки предусмотрено 9,8 миллиарда рублей", — говорится в документе.