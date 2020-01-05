МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В начале декабря США заявили о намерении ввести пошлины по ставке до 100% на ряд французских товаров. Как говорилось в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон намерен ввести новые пошлины. Позднее Ле Мэр заявил, что приоритетным для Франции является решение в рамках ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по цифровому налогу. В случае необходимости Франция готова ответить на европейском уровне.

Министр в интервью газете Journal du Dimanche отметил, что Франции "чрезвычайно важно" обложить налогом цифровые компании "государственного масштаба", которые получают значительную прибыль и почти не платят налоги, не находясь при этом на территории республики.

Также Ле Мэр "официально оспорил" заявления США о "дискриминационном" характере налога. Он указал, что недавно отправил письмо американскому торговому представителю Роберту Лайтхайзеру. Министр также оспорил "законность предусмотренных санкций".

Ле Мэр выразил надежду, что переговоры по международному налогообложению, которые ведутся в ОЭСР, приведут к "удовлетворительному итогу". Если произойдет так, Франция отменит свой национальный налог, в противном же случае, республика возобновит обсуждения в рамках ЕС для "установления европейского налога".

"Мы хотим избежать торговой войны, но мы будем готовы дать отпор совместно с нашими европейскими партнерами, если по нам ударят санкции, которые мы считаем неуместными, недружественными и незаконными", — заявил министр.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).