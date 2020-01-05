АЛМА-АТА, 5 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Казахстане за 12 месяцев 2019 года сложилась на уровне 5,4%, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

"Инфляция в декабре 2019 года к декабрю 2018 года – 5,4%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В декабре инфляция в республике, согласно сообщению, сложилась на уровне 0,7%.

Национальный банк (ЦБ) Казахстана установил целевой коридор инфляции на 2019 год на уровне 4-6%.

По итогам 2018 года инфляция в Казахстане составила 5,3%.