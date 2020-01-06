БРЮССЕЛЬ, 6 янв — ПРАЙМ. ЕК пока не знает, когда будет согласован мандат ЕС на торговые переговоры с Британией после Brexit и когда они могут начаться, сказал журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

По его словам, сначала Еврокомиссия представит проект мандата на ведение переговоров с Великобританией после ее отделения от ЕС, которое ожидается 31 января. Этот мандат затем должен быть одобрен Советом стран ЕС и после этого могут начаться конкретные переговоры.

"У меня нет точной даты", — добавил он.