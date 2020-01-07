САРАТОВ, 7 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Тройкой стран-лидеров по экспорту из Саратовской области в 2019 году стали Германия, Казахстан и Бразилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Крупнейшие партнеры при экспорте были Германия с 10,8% в общем объеме экспорта, Казахстан — 10,7%, Бразилия — 10,7%, Турция — 10,3%; США- 8,1%, Азербайджан — 7,2%", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в экспорте региона преобладали удобрения, нефтепродукты, оборудование и механические устройства, черные металлы, злаки, а в страны СНГ также была большая доля поставок жиров и масел животного и растительного происхождения, железнодорожных локомотивов, мыла, моющих средств, стекла и изделий из него, пластмасс, оптических инструментов и аппаратов, каучука, резины и изделий из них.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья преобладали оборудование и механические устройства, жиры и масла, мыло, моющие средства, электрическое оборудование, изделия из черных металлов, пластмассы, продукты переработки овощей, фруктов, орехов, мясо и мясные субпродукты. Из стран СНГ также ввозились в регион изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, железнодорожные локомотивы, фармацевтическая продукция, соль, сера, штукатурные материалы.

"Крупнейшими партнерами при импорте являлись Индонезия с 20% в общем объеме импорта, Китай — 15,2%, Австрия — 10%, Италия — 7,2%, Германия — 6%, Белоруссия — 4,9%, Казахстан — 4,6%", — рассказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что в целом по итогам января-сентября 2019 года внешнеторговый оборот Саратовской области составил свыше 1,47 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 985,4 миллиона рублей, а импорт — 486,1 миллиона долларов.

"Саратовской областью ставятся задачи по увеличению экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В результате проведенной работы центра поддержки экспорта Саратовской области на сегодняшний день поддержку получили 359 субъекта МСП. Заключено 77 экспортных контрактов на общую сумму более 39 миллионов долларов. В экспортную деятельность вовлечены 15 новых участников", — добавила она.