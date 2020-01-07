МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роспатент собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например, искусственного интеллекта, big data", — рассказал собеседник агентства.

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского институт органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.

На втором месте оказался катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья. "Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в 1 стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать регионах с низким температурным режимом", — пояснили в ведомстве.

В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В топ-10 изобретений 2019 года эксперты также включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата. В список также попали алгоритм компании "Яндекс" на базе машинного обучения, повышающий точность представления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от "Газпром добыча Ямбург".