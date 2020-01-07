МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 1,3% с уровня ноября в 1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее, в декабре 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,5%.

Базовая инфляция в декабре, по предварительной оценке, тоже составила 1,3%, как и в ноябре.