Годовая инфляция в еврозоне в декабре ожидаемо ускорилась до 1,3%
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 1,3% с уровня ноября в 1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Годом ранее, в декабре 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,5%.
Базовая инфляция в декабре, по предварительной оценке, тоже составила 1,3%, как и в ноябре.
https://1prime.ru/state_regulation/20200107/830766808.html