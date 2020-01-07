МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Самыми недисциплинированными заемщиками среди россиян являются водители, продавцы и рабочие, при этом представители именно этих профессий имеют наиболее высокую долговую нагрузку — в среднем они отдают более 30% своих доходов на погашение кредитов, сообщили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Определенное влияние на платежеспособность клиента оказывает именно его профессия. Доля водителей в долговом портфеле составляет около 9%, продавцов – 8,5%, рабочих (слесари, монтажники, грузчики, сварщики) – 6%. Кроме того, именно у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка – в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств", — сообщили в НАПКА.

В десятку антилидеров по платежной дисциплине также входят офисные специалисты, медики, официанты и охранники. В совокупности представители вышеназванных профессий составляют порядка 60% всех должников.

Лучше всех по долгам платят военнослужащие, их доля в портфеле должников составляет не более 0,6%. Аналитики объясняют это служебной дисциплиной и умением планировать. Кроме того, в топ-3 платежеспособных граждан входят учителя и врачи, для которых важна общественная репутация, отмечают в НАПКА.

Согласились с таким мнением и в финансовом маркетплейсе "Юником 24". По данным экспертов, самыми дисциплинированными заемщиками являются пенсионеры, полицейские, сотрудники банков, учителя и военнослужащие — лишь каждый 9-й представитель этих профессий допускает просрочку платежей.

"Нельзя сказать, что профессия является основополагающим фактором при скоринге клиента, однако часть кредиторов принимают данный фактор во внимание. Так, например, на текущий момент кредитор чаще отказывает в получении ссуды охранникам, младшим медицинским работникам, водителям, риелторам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Данной категории свойственен непостоянный доход, частая смена места работы, перебои с доходом – все это отражается на их платежеспособности", — заключили эксперты компании.