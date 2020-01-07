МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на 3,9 миллиарда долларов, или на 8,2% по сравнению с показателем октября, до 43,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократится лишь до 43,8 миллиарда. Значение за октябрь было пересмотрено до 46,9 миллиарда с первоначальных 47,2 миллиарда долларов.

При этом ноябрьская динамика была обусловлена сокращением дефицита внешней торговли товарами до 63,9 миллиарда долларов, в то время как профицит по статье услуг остался в пределах отметки прошлого месяца в 20,8 миллиарда.

В том числе общий объем экспорта из США в ноябре составил 208,6 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда больше показателя октября, а импорт за месяц составил 251,7 миллиарда долларов, сократившись на 2,5 миллиарда в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).