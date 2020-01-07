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МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре поднялся до 55% с уровня ноября в 53,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения индикатора лишь до 54,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в декабре опустился до 55,2% с уровня ноября в 55,5%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.