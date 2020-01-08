МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Иран не является популярным массовым туристическим направлением для россиян, но индивидуальные туристы там могут быть, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Иран не пользуется большим спросом среди российских туристов, так как пребывание на территории этой страны связано с определенными ограничениями", — сказала Осипова.

"Назвать Иран массовым направлением никак нельзя, но туроператоры отправляют туда индивидуальных туристов. Сколько сейчас на территории страны находится россиян, точно сказать пока нельзя", — добавила собеседник агентства.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен контингент армии США.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.