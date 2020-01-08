МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 202 тысячи по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста только на 160 тысяч.

Значение за ноябрь было пересмотрено до 124 тысяч с 67 тысяч.

В частности, в сфере малого бизнеса число рабочих мест в декабре выросло на 69 тысяч, средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 88 тысяч, а крупные компании создали 45 тысяч новых рабочих мест.

При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в декабре выросло на 37 тысяч, в производственном секторе — снизилось на 7 тысяч.