ВАШИНГТОН, 9 янв /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому ее рост в 2020 году составит 2,5%.

"Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году (2019 – ред.), но риски снижения (темпов роста) сохраняются", — говорится в пресс-релизе ВБ по случаю публикации доклада.

Ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4% в 2020 году отчасти из-за "сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности", а рост в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик ускорится в этом году до 4,1%.

По прогнозам ВБ, рост экономики США замедлится до 1,8% в этом году, что отражает негативное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределенности.

Рост еврозоны снизится до пересмотренного в сторону понижения 1% в 2020 году на фоне слабой промышленной активности.

Кроме того, специалисты ВБ прогнозируют "дальнейшее умеренное замедление" в Китае до 5,9% в 2020 году на фоне ряда внешних и внутренних проблем, включая сохраняющееся влияние торговой напряженности. Региональный рост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая по прогнозам немного восстановится до 4,9%.