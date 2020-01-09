ПЕКИН, 9 янв /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в 2019 году вырос на 2,9% по сравнению с 2018 годом, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистического управления.

Данные практически совпали с ожиданиями властей.

"По итогам 2019 года индекс потребительских цен вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим годом", — говорится в опубликованном отчете. Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году должна была составить 3%.

Отдельно в декабре инфляция составила 4,5%, в городах в декабре составила 4,2%, в сельской местности 5,3%. Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 17,4%, на непродовольственные — на 1,3%. Цены на потребительские товары увеличились на 6,4%, на услуги — на 1,2%. Цены на продовольственные товары по сравнению с ноябрем выросли на 1,2%.

По итогам 2018 года инфляция в Китае выросла на 2,1%, хотя власти также ожидали роста в 3%.