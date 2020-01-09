МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российское правительство утвердило прогнозный план, а также основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

"Планом предусматривается приватизация в 2020-2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — отмечается в распоряжении.

Предполагается, что финансовые поступления в федеральный бюджет от приватизации предусмотрены в следующую трехлетку в размере 3,6 миллиарда рублей ежегодно. Это показатели без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики России.

Напомним, что кабмин рассматривал и одобрил план приватизации на итоговом заседании 25 декабря.

В план включены семь крупных активов — ВТБ, "Совкомфлот", Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Алмазювелирэкспорт", "Росспиртпром", Кизлярский коньячный завод.