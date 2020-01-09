МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,7%.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в ноябре на 2,6%.

Согласно пересмотренным данным за октябрь, объем промышленного производства в стране снизился на 1% в месячном выражении, а не на 1,7%, как сообщалось ранее.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в ноябре выросло на 1% к октябрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 2,4%, а потребительских товаров — на 0,5%.