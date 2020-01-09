МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в ноябре осталась на уровне октября в 7,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Безработица в ЕС в ноябре осталась на уровне октября в 6,3%, самом низком зарегистрированном показателе с января 2000 года. В ноябре 2018 года безработица в еврозоне составляла 7,9%, а в ЕС — 6,6%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре 2019 года составило 15,582 миллиона человек, в зоне евро — 12,315 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (2,2%), Германии (3,1%) и Польше (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,8% — по последним данным, по состоянию на сентябрь 2019 года) и Испании (14,1%).