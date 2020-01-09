ПЕКИН, 9 янв — Dow Jones. Вице-премьер и главный торговый переговорщик Китая Лю Хэ в начале следующей недели отправится в Вашингтон для подписания торгового соглашения первой фазы с США. Об этом в четверг сообщило министерство торговли Китая, впервые официально подтвердив со стороны Пекина, что подписание соглашения, способного разрядить напряженность в американо-китайских отношениях, действительно состоится.

Делегация во главе с Лю Хэ будет находиться в Вашингтоне с понедельника по среду, сообщил представитель министерства Гао Фэн.

Вашингтон и Пекин заявили о достижении договоренности по сделке первой фазы еще 13 декабря. В рамках этой сделки Китай обязуется существенно увеличить закупки сельскохозяйственной и прочей продукции США, расширить доступ к своему финансовому сектору, не производить девальвации юаня для поддержки собственных экспортеров и усилить защиту американской интеллектуальной собственности.

В ответ администрация Трампа отменила новые пошлины на китайский импорт стоимостью 156 млрд долларов, которые должны были вступить в силу 15 декабря, а также согласилась вдвое понизить пошлины на китайские товары стоимостью 120 млрд долларов, которые были введены 1 сентября.

В конце декабря президент Трамп заявил, что соглашение будет подписано 15 января. Пекин же до четверга сохранял по поводу церемонии подписания молчание.

Как сообщают осведомленные о ходе переговоров источники, последние недели стороны вели торг относительно формулировок текста соглашения на китайском языке. Прозвучавшее в четверг официальное заявление Китая о предстоящем подписании соглашения указывает на то, что Вашингтон и Пекин урегулировали большинство разногласий относительно перевода текста.

Лю Хэ возглавит делегацию из 10 человек, сообщают осведомленные источники. В ее состав войдут министр торговли КНР Чжун Шань, управляющий центрального банка И Ган, представитель Государственного статистического управления Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информатизации Ван Чжицзюнь, заместитель министра сельского хозяйства Хань Цзюнь и заместитель министра торговли Ван Шоувэнь.

Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай тоже будет участвовать в церемонии, которая, как сообщают источники, должна состояться в Белом доме в 16.30 по Гринвичу в следующую среду. Ожидается, что всего на ней будут присутствовать около 200 человек.

Между тем согласованная сделка примечательна не только своим содержанием, но и тем, что в нее не вошло. Она не затрагивает вопросы субсидирования Пекином отдельных отраслей и компаний, а также целый ряд схем, которые, как утверждают в США, используются для получения доступа к технологиям американских компаний, работающих в Китае.

Президент Трамп ранее говорил о намерении посетить Пекин, чтобы дать старт переговорам по торговому соглашению второй фазы. Пекин этих планов пока не подтверждает. Руководство Китая, наоборот, заявляет, что продолжение переговоров будет зависеть от реализации соглашения первой фазы.

На брифинге в четверг представитель министерства торговли Гао сказал, что переговорщики обеих сторон продолжают активное согласование рабочих вопросов, связанных с предстоящим подписанием сделки, которая формализует начало перемирия в торговой войне, дестабилизировавшей мировые рынки и бизнес почти два года.

Гао не вдавался в подробности относительно обязательств Китая по увеличению закупок американской продукции, однако поспешил развеять опасения относительно того, что увеличение импорта из США будет производиться за счет сокращения закупок у других торговых партнеров.

Китай намерен "улучшить политику пошлин на пшеницу, кукурузу и другую сельскохозяйственную продукцию в соответствии с правилами ВТО", сказал он.

— Автор Lingling Wei, lingling.wei@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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