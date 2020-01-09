МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 220 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 223 тысяч заявок с 222 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 9,5 тысячи, до 224 тысяч, с пересмотренного показателя прошлой недели в 233,5 тысячи. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 233,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 декабря, увеличилось на 75 тысяч с показателя предыдущей недели, до 1,803 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели составил 1,728 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.