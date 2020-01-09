МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России нарастил долю доллара в структуре международных резервов — до 24,2% по состоянию на 30 июня 2019 года против 21,8% годом ранее, одновременно сократив долю евро и юаня, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно документу, за отчетный период доля евро сократилась до 30,6% по состоянию на конец июня 2019 года с 32% годом ранее, доля золота выросла до 19,1% с 16,8%, доля юаня сократилась до 13,2% с 14,7%. Вместе с тем, регулятор сократил долю фунта стерлингов до 6% с 6,3%. Также сократилась и доля прочих валют в общей структуре резервов до 6,9% с 8,4%.

В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены в том числе активы в японских иенах (3,7%), канадских (2,4%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, указали в ЦБ.

В документе отмечается, что за рассматриваемый годовой период объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на 58,5 миллиарда долларов и составил 516,8 миллиарда долларов. "Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций и изменение цены золота за период. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США", — пояснил регулятор.

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов показал юань — 3,85% годовых, доходность доллара США составила 1,84% годовых. Вместе с тем доходность евро показала отрицательную величину (-0,2%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).