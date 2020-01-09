КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Рост потребительских цен на Украине в 2019 году замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году, сообщается в четверг на сайте Государственной службы статистики страны.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в декабре снизились на 0,2%.

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне 5,5%, рост экономики, по документу, составит 3,7%.