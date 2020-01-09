ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части торговой сделке после подписания первой.

"Мы сразу начнем переговоры", — сказал он, комментируя вторую часть соглашения. При этом Трамп ответил, что, вероятно, завершать этот процесс придется уже "после выборов", которые пройдут в ноябре этого года.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.