МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Перебои с поставками нефти в случае перекрытия Ормузского пролива будут испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям цен на нефть, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Ранее эксперты отмечали, что основная опасность роста напряженности между США и Ираном заключается в том, что может быть перекрыт Ормузский пролив, в результате чего мировой рынок нефти лишится 20% поставок, которые идут из стран Персидского залива.

Ряд нефтегазовых компаний планирует приостановить передвижение танкеров через Ормузский пролив, сообщило в среду издание Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Саудовской национальной судоходной компании Bahri.

"Некоторые компании начали думать: поставлять или не поставлять нефть через Ормузский пролив, пока мы видим, что проблем нет, но такие риски существуют и здесь нужно понимать, что любой такой риск, любые такие перебои будут серьезным испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом он заметил, что экономика России защищена от влияния внешних факторов. "От внешних колебаний, от внешней ситуации благодаря тем реформам, которые были реализованы, российская экономика изолирована", — сказал он.