МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России внесены изменения в программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), согласно которым предприниматели смогут рефинансировать кредиты, ранее полученные ими по рыночным ставкам, под 8,5% годовых, говорится в сообщении ведомства.

"Совершенствование программы направлено на расширение числа предпринимателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной ставке…. Так, теперь в рамках программы по ставке 8,5% могут быть рефинансированы кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам", — говорится в сообщении.

Добавляется, что такие кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность. Кроме того, в число заемщиков по программе теперь включаются физлица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный доход — самозанятые.

Также программа дополняется новым видом кредита "на развитие предпринимательской деятельности", по которому предприниматель может получить кредит до 10 миллионов рублей на срок до 5 лет по льготной ставке не выше 9,95% годовых. Как отмечает Минэкономразвития, в отношении таких кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, например, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

В настоящее время в перечень уполномоченных банков по программе льготного кредитования МСП входит 91 кредитная организация. Программа рассчитана на срок до 2024 года. По данной программе предприниматели смогут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке не выше 8,5%.