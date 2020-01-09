МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Банк России принял решение о несоответствии обязательного предложения Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о приобретении обыкновенных акций "Национального резервного банка", сообщается на сайте ЦБ.

"Банк России… принял решение о несоответствии обязательного предложения публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в отношении ценных бумаг акционерного коммерческого банка "Национальный резервный банк" (акционерное общество) и направлении предписания", — говорится в сообщении.

ГТЛК в декабре приобрела 76,27% обыкновенных акций "Национального резервного банка". Ранее ГЛТК не имела акций этого банка. В материалах компании уточнялось, что доля участия ГЛТК в уставном капитале банка составила 78,19%.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

НРБ основан в апреле 1994 года. По состоянию на 1 ноября 2019 года НРБ занимал, согласно данным рейтинга РИА Новости, 171-е место в российской банковской системе с активами в размере 14,9 миллиарда рублей.