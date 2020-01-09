Добавлена информация о решении, уточнены данные о регистрации выпуска (третий абзац).

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Центральный банк России признал дополнительный выпуск акций банка "Восточный" на 5 миллиардов рублей несостоявшимся, следует из сообщения кредитной организации.

"Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая", — говорится в сообщении.

Решение о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся принял департамент корпоративных отношений Банка России. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся — "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска", указывается в материалах банка. Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 года, признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы акций банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".