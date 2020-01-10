МОСКВА, 10 янв — Dow Jones. Ожидаемый в 13.30 по Гринвичу в пятницу декабрьский отчет министерства труда США даст общее представление о динамике американского рынка труда в 2019 году. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают, что темп создания новых рабочих мест в декабре снизился, тогда как уровень безработицы оставался у 50-летних минимумов.

Несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОСТА

Темпы создания рабочих мест в 2019 году были ниже, чем в 2018 году. Декабрьский показатель и поправки к данным предыдущих месяцев покажут, насколько сильным прошедший год был в контексте десятилетия экономического роста.

Согласно прогнозу экономистов, в декабре было создано 160 000 рабочих мест. Если их ожидания оправдаются, 2019 год займет третье место по самым низким темпам создания рабочих мест на фоне экономического роста, уступив 2017 году. Если рабочих мест будет создано меньше 98 000, то 2019 год окажется самым слабым с 2010 года.

Рост числа рабочих мест в США не прекращается с 2010 года. Замедление, наблюдавшееся в прошлом году, отражает проблемы работодателей с подбором работников нужной квалификации, общую неопределенность в мировой экономике и угасание стимулирующего эффекта от понижения налогов в 2018 году.

ПОЛУВЕКОВОЙ МИНИМУМ

Ожидается, что десятилетие завершилось с безработицей в 3,5%. В этом случае декабрь станет третьим месяцем 2019 года, когда уровень безработицы соответствовал минимуму с 1969 года. При этом следует обратить внимание на корректировку данных за предыдущие месяцы, которая обычно проводится в декабре.

Дефицит работников на рынке труда оказался особенно выгодным для американцев с низким уровнем образования, которым было легче найти работу. Уровень безработицы среди лиц с неполным средним образованием в прошлом году достиг рекордного минимума. При этом безработица среди лиц, имеющих как минимум степень бакалавра, оставалась чуть выше, чем в конце 1990-х и начале 2000-х.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЖЕНЩИН

Количество рабочих мест, занимаемых женщинами (без учета индивидуальных предпринимателей и работников сельского хозяйства), в декабре может превысить число рабочих мест, занимаемых мужчинами. Гендерный разрыв последние годы сужается: в ноябре число работающих мужчин превышало число работающих женщин всего на 26 000 (министерство труда проводит гендерную классификацию работников на основе данных, заявленных работодателями).

В случае такого превышения декабрь станет вторым периодом, когда число женщин-работников превысило число мужчин. Первый пришелся на рецессию 2009-2010 года, когда мужчины приняли на себя основной удар при сокращении рабочих мест в производстве и строительстве.

Рост занятости среди женщин отражает высокие темпы найма в таких сферах, как здравоохранение, ресторанный и гостиничный бизнес. В целом же доля занятых мужчин превышает долю занятых женщин, поскольку среди них больше индивидуальных предпринимателей.

ДИНАМИКА ЗАРАБОТКОВ

Экономисты ожидают немного более высокого роста заработков в декабре, нежели в ноябре. Это естественно для ситуации с крайне низким уровнем безработицы, когда работодателям приходится платить больше, чтобы привлечь и удержать работников.

Правда, на показатель могут повлиять календарные особенности. В декабре 2019 года обычная дата исследования (12 декабря) и общая дата выплаты зарплат (15 декабря) приходятся на разные недели, что может оказать понижательное влияние на расчеты роста заработков. Следует также обратить внимание на сохранение разрыва в заработках между рядовым и управляющим персоналом.

— Автор Eric Morath, eric.morath@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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