МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является голливудский актер Леонардо Ди Каприо, направит три миллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Организация сообщила в Twitter, что выделяет три миллиона долларов для "поддержки усилий по тушению пожаров, спасения дикой природы и ее долгосрочного восстановления".

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.