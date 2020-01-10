КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" намерен обновить иски к Российской Федерации о возмещении ущерба за потерю своего имущества в Крыму, сумма превышает 7 миллиардов долларов, об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России относительно возмещения ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 миллиардов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов", — заявил Витренко в интервью агентству Liga.net.

Он надеется, что решение суда в Гааге по этому делу будет в конце нынешнего года или в начале 2021 года.