МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в декабре 2019 года составила 0,4% после 0,3% в ноябре, по итогам 2019 года цены выросли на 3%, следует из сообщения Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свои предварительные данные, опубликованные в конце декабря.

"В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года – 103,0% ", — сообщило ведомство.

Продовольственная инфляция в РФ в декабре составила 0,7% после 0,5% в ноябре. Цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 2,6% (в 2018 году рост составил 4,7%).

По данным Росстата, в 24 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подорожали на 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми – на 0,7% из-за роста цен на услуги на 1,2%. В Москве и Санкт-Петербурге потребительские товары в декабре подорожали на 0,3%, услуги — на 0,4%, за год прирост цен составил 3,4% и 3% соответственно.

В своем последнем отчете "Картина инфляции" за декабрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Банк России в середине декабря снизил свой прогноз по инфляции до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%. ЦБ сообщил 31 декабря, что инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%.